Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
120,815.30
Altın
1,553.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"
logo
Türkiye

Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene yarıyıl tatilinde de kayakseverlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

Sercan Küçükşahin   | 15.01.2020
Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Sömestir için yapılan rezervasyonlarla doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı Erciyes Kayak Merkezi'nde, yoğun geçecek bir tatil dönemi heyecanı daha başladı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Erciyes'in bilinirliğinin artmasıyla kayakseverlerin daha çok tercih etmeye başladığını söyledi.

Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Cıngı, yarıyıl tatilinin kış turizminin zirve yaptığı dönemler olduğunu belirtti.

Daha önceki yıllarda da yarıyıl tatilinde yoğun bir dönem geçirdiklerini aktaran Cıngı, "Aylar öncesinden otellerde rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Otellerin tamamında sömestir döneminde doluluk oranı yüzde 100'e yakın. Bu hafta içi yapılacak rezervasyonlarla oteller tamamen dolacaktır. Hafta sonları bile Türkiye'nin birçok yerinden misafir ağırlıyoruz. Uzun bir tatil dönemi olan sömestirde de bu yoğunluğu yaşayacağız. Geçen sene kırmış olduğumuz rekoru bu yıl egale edeceğiz." diye konuştu.

Erciyes'i tercih ettiren ayrıcalıklar

Cıngı, Türkiye'nin doğusundan batısına birçok kayak merkezi olduğunu ancak Erciyes'in bazı özellikleriyle bu merkezlerin önüne geçtiğini belirterek, kayakseverlerin tercihindeki etkenleri şöyle sıraladı:

"Kayseri, Türkiye'nin kavşak noktasında. İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerden direkt uçuşlarla kente ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Havalimanından 15 dakika içinde kayak merkezine gelebiliyorsunuz. Ankara, Konya, Adana gibi büyük şehirlerden de birkaç saatlik kara yoluyla merkezimize ulaşılabiliyor. Erciyes'in uluslararası bir master planı çerçevesinde Alpler'deki kayak merkezleri gibi yapılaşmış olması, uzun pistleri, pistlerin birbirine bağlantısı, Kapadokya'ya 45 dakikalık mesafede olması kayakseverleri cezbediyor. Dolayısıyla kayak yapmak için Erciyes'e gelen bir vatandaş, Kapadokya'nın güzelliklerini görme imkanı da elde ediyor. 6 bin yıllık bir şehir olan Kayseri'yi ve mutfağını tanıma imkanı buluyor. Kısacası Erciyes'le bütünleştirebileceğiniz kış turizmi dahilinde çok farklı turizm çeşitleri var. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için bu unsurlar etkili oluyor."

Bilet fiyatlarının da kayakseverlerin Erciyes'i tercih etmelerinde etkili olduğunu aktaran Cıngı, sezonluk bilet alan bir misafirin 2,5 liraya teleferik kullanabildiğini ve bunun hiçbir kayak merkezinde mümkün olmadığını kaydetti.

"Turistlerin beklentisini karşılıyoruz"

Yarıyıl tatilinde de çok sayıda yabancı misafiri ağırlayacaklarını belirten Cıngı, şöyle devam etti:

"Farklı ülkelerden Kayseri'ye yapılan direkt uçuşlara bu yıl da sayısını artırarak devam ediyoruz. Bu yıl hem Alpler'e hem de Rusya bölgesine yeterince kar yağmadığını biliyoruz. Bu da o bölgelerden Kayseri'ye gelişleri artıyor. Önemli olan gelen turistin beklentilerini karşılayabilmek. Turistler burayı tercih ettiğine göre biz beklentilerini karşılıyoruz demektir. Tabii ki dünyanın her yerine kar yağsın isteriz ama hazırlıklar tamam olunca, Erciyes de bu pazarda bilindik bir merkez olunca kayakseverleri buraya yönlendiriyor."

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mahmut Akay ise "Bu sene sezon çok güzel başladı. Kar yeterli seviyede yağdı. Sömestir yoğunluğu şimdiden başladı. Tatil döneminde de yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşmak üzereyiz. Bu dönemde misafirlerimize kayak yaptıkları zamanlarının dışında Kapadokya, balon, kültür ve şehir turları sunuyoruz." diye konuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı

Benzer haberler

Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak

Erciyes'in pistleri yarıyıl tatilinde dolacak

Misafirlerinin başını döndüren 'ters ev'ler yaygınlaşıyor

Erciyes hafta sonu 53 kentten 90 bin kişiyi ağırladı

Tarihi mahallenin geçim kaynağı 'Soğanlı Bebeği'

Tarihi mahallenin geçim kaynağı 'Soğanlı Bebeği'
İlkokul mezunu kadın çobanın 'tek dostu' kitapları

İlkokul mezunu kadın çobanın 'tek dostu' kitapları
Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti

Mobilyada KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi Kayseri iş dünyasını memnun etti