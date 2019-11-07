Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir." dedi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.
Aksaray’da yaşanan,otizmli evlatlarımızı ve değerli ailelerini inciten olay,hepimizi derinden üzmüştür.Onlara ve ailelerine destek olmak insânî ve İslâmî vazifemizdir.İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir.#otizm— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 7, 2019
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aksaray'da yaşanan, otizmli çocukları ve ailelerini inciten olayın herkesi derinden üzdüğü belirten Erbaş, mesajında şunları kaydetti:
"Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.