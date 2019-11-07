Euro
6.36
Dolar
5.75
BIST 100
103,544.40
Altın
1,468.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir." dedi.

Muhammed Boztepe   | 07.11.2019
Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aksaray'da yaşanan, otizmli çocukları ve ailelerini inciten olayın herkesi derinden üzdüğü belirten Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Bakan Selçuk'tan otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

'Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek'

'Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek'
MEB'den 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddiasına soruşturma

MEB'den 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddiasına soruşturma
Aksaray'daki 9 asırlık Selçuklu kervansarayı restore ediliyor

Aksaray'daki 9 asırlık Selçuklu kervansarayı restore ediliyor