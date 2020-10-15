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Türkiye

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz bir üst mahkemeye gönderildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı, değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderdi.

Murat Kaya   | 15.10.2020
Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz bir üst mahkemeye gönderildi

Istanbul

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı, değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderdi.

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