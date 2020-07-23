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Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi

Anayasa Mahkemesi, hakkındaki mahkumiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşen Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi. Başvurunun eylülde belirlenecek bir günde karara bağlanması bekleniyor.

Aylin Dal   | 23.07.2020
Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu ele aldı. 

Genel Kurul, bir üyenin dosyayla ilgili hazırlıklarını tamamlayamaması nedeniyle görüşmeyi Anayasa Mahkemesi iç tüzüğü gereği erteleme kararı aldı.

Başvurunun eylül ayında belirlenecek bir günde karara bağlanması bekleniyor.

5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı

Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda, "dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği" önü sürülmüştü.

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulunda 4 Haziran 2020'de okundu ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.


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