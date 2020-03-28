Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimleriyle, engelli bir vatandaşın cezaevinde olması sebebiyle kesilen aylığının tekrar bağlanması sağlandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.03.2020
Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle, engelli bir vatandaşın kesilen aylığının yeniden bağlanması sağlandı.

KDK'nin yazılı açıklamasında, hapse girmesi sebebiyle aldığı engelli aylığı kesilen vatandaşın cezaevinde ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması sebebiyle idareye aylığının tekrar bağlanması için başvurduğu aktarıldı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının, engelli vatandaşın cezaevindeki masraflarının devlet tarafından karşılandığını iddia ederek başvuruyu reddettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvuruda, cezaevinde birçok ihtiyaç için kantinlerin kullanıldığını söyledi. Maaşı olmadığı için temel ihtiyaçlarını satın alamadığını belirten engelli vatandaşın başvurusu üzerine KDK, konuyu incelemeye aldı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüyle iletişime geçti.

Dostane çözüm için idareyle yazışmalar yapan ombudsmanlığın girişimleri sonucunda söz konusu kişinin engellilik durumu yüzde 70 olarak teyit edildi ve cezaevindeki ihtiyaçlarını karşılaması için maaşı tekrar bağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da koronavirüsten 139 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma
İran'da Kovid-19'u yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi

Benzer haberler

Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı

Engelli vatandaşın kesilen aylığı KDK'nin girişimleriyle tekrar bağlandı