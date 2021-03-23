Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı." dedi.
Dönmez, "Şubat sonu itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1’ini güneş oluşturuyor. (Mini YEKA) 36 şehrimizdeki toplam bin megavatlık 74 yarışma için 709 başvuru aldık. 132 şirket bu yarışmalara katılacak" ifadelerini kullandı.
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