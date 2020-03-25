Euro
6.93
Dolar
6.41
BIST 100
89,498.83
Altın
1,617.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz." dedi.

Murat Temizer   | 25.03.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.

Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Robert Koch Enstitüsü Başkanı: Almanya henüz Kovid-19 salgınının başında
Kovid-19 ile mücadelede evde kalmanın önemi
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrenciler: Bu bir vefa borcudur, ödemeye hazırız
İngiltere Veliaht Prensi Charles’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Benzer haberler

'Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor'

'Bor katkılı el dezenfektanında seri üretim başlıyor'

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alt yapı ve dezenfeksiyon işlemi sürüyor

Bakan Varank Kovid-19'a karşı KOSGEB'in 3'lü koruma paketini açıkladı

Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği

Kolonya ve dezenfektan üretimine vergi desteği
Güvenlik güçleri sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor

Güvenlik güçleri sahte dezenfektan ve maske üreticilerine göz açtırmıyor
Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir

Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir