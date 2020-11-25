Euro
9.43
Dolar
7.92
BIST 100
1,325.47
Altın
1,806.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ahmet Alp Özden   | 25.11.2020
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 hastalarına oksijen sağlamada zorluk çekiyoruz
AB, yıl bitiminden önce Kovid-19 aşısı bekliyor

Benzer haberler

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin 11 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda 'Alaattin Çakıcı' tartışması

İstihdam teşviki ve borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı

İstihdam teşviki ve borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı