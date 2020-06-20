Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda
logo
Türkiye

Emniyetten 'bekçilerin, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu' iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Bekçiler, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip oldu" başlığıyla yayımlanan haberi yalanladı.

Orhan Onur Gemici   | 20.06.2020
Emniyetten 'bekçilerin, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu' iddiasına yalanlama

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Bekçiler, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip oldu" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin internet sitesi yetkilileri ve bu iddiayı dile getiren avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir haber sitesinde 19 Haziran'da İstanbul Barosuna üye avukat Cesim Parlak'ın, son yasal düzenlemeyle çarşı ve mahalle bekçilerine "bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisinin verildiği" şeklinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialarına yer verildiği belirtildi.

Polis teşkilatına yardımcı kuvvet olarak görev yapan bekçilere yönelik sistematik karalama kampanyasına rağmen bekçilerin, vatandaşların huzur ve güvenini temin için kesintisiz görev yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 589'a çıktı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 121 bini geçti
İspanya'da 98 günlük OHAL bu gece yarısı sona eriyor
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1230'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı haberi gerçek dışıdır

Benzer haberler

Emniyetten 'bekçilerin, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu' iddiasına yalanlama

Emniyetten 'bekçilerin, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip olduğu' iddiasına yalanlama

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete'de

Katmerciler'in ürettiği kriminal araçlar Bakan Soylu'ya tanıtıldı

Katmerciler'in ürettiği kriminal araçlar Bakan Soylu'ya tanıtıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye içindeki terörist sayısı 438

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye içindeki terörist sayısı 438
Türk polisi 'sıla yolu'ndaki gurbetçilerin en büyük yardımcısı

Türk polisi 'sıla yolu'ndaki gurbetçilerin en büyük yardımcısı