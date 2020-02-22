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Emniyetten 'Afgan uyruklu kişiye tokat' videosuna ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afgan uyruklu yabancıya tokat atan kişinin organize suç örgütü üyeliğinden tutuklu bulunduğunu, bu olayın videosunu paylaşan Twitter hesabı kullanıcısı hakkında ise soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 22.02.2020
Emniyetten 'Afgan uyruklu kişiye tokat' videosuna ilişkin açıklama

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü, Afgan uyruklu yabancıya tokat atan kişinin organize suç örgütü üyeliğinden tutuklu bulunduğunu, bu olayın videosunu paylaşan Twitter hesabı kullanıcısı hakkında ise soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir kişinin, Afgan uyruklu bir kişiyi boynunda ülkesinin bayrağının renkleri olan şal taşıdığı için tokatladığı ana ilişkin Twitter'da paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımın yapıldığı "@polisozeltr" hesabının Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2020'de tekrar gündeme getirilerek yayımlanan video paylaşımında tokat atan E.D, organize suç örgütü üyesi olmaktan cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. '@polisozeltr' kullanıcı adlı Twitter hesabının yöneticisi M.Y. hakkında yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle gerekli soruşturma başlatılmıştır. M.Y. ve videoda yer alan E.D'nin Emniyet Teşkilatımız ile hiçbir ilişiği bulunmamaktadır."

Açıklamada, vatandaşlardan resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplara itibar etmemeleri istendi.

Öte yandan, "@polisozeltr" hesabının kapatıldığı görüldü.

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