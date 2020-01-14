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Emniyetin 59 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltı sayısı 703 oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünce son bir haftada 59 ilde yürütülen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 703 kişi gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 14.01.2020
Emniyetin 59 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltı sayısı 703 oldu

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 703 kişi gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda son bir haftada 59 ilde yürütülen operasyonlarda 1 ton 63 kilogram esrar, 4 kilo 900 gram eroin, 3 kilogram skunk, 10 kilo 800 gram metamfetamin, 10 kilo 200 gram bonzai ve 186 bin 866 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 42 tabanca ve tüfek ile 73 bin 795 liraya el konulurken, 703 şüpheli de gözaltına alındı.

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