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Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memuru 'FETÖ'den tutuklandı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Muhammed Enes Can   | 24.02.2020
Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memuru 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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