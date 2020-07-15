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15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel olayının yaşandığı Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.
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Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 15.07.2020
Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.

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