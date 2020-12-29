Emniyet Genel Müdürlüğü kış lastiği kullanımının zorunluluğuna ilişkin hatırlatmada bulundu
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğu hatırlatıldı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmanın yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.
Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal bir zorunluluktur❗️— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) December 29, 2020
Hayatınızı riske atmayın!
Yolunuza güvenle bakın! pic.twitter.com/p9XmjcuOmO
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak yasal bir zorunluluktur. Hayatınızı riske atmayın! Yolunuza güvenle bakın!" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda, bazı dizi ve film oyuncularının, kış lastiği kullanımının önemine ilişkin mesajlar verdiği video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.