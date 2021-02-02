Emniyet Genel Müdürlüğü 'Aşağı bak' iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını, videolu mesaj ile yalanladı. Paylaşımda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul
Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddiasına video ile yanıt verdi.
Yalan’dan bir Slogan...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 2, 2021
Aşağı bak ❌ YALAN
Aşağıdan 👉 DOĞRU
Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor 🦠
Bu mücadele milletimiz için
Türk polisi
Daima hazır pic.twitter.com/zQIQnVO2AR
"Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.
Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.