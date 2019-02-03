Emine Erdoğan'dan Ürdün Kralı'nın ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili twitter'den mesaj yayımladı.

anasayfa > Türkiye 03.02.2019 Çiğdem Alyanak Istanbul

Emine Erdoğan'dan Ürdün Kralı'nın ziyaretine ilişkin paylaşım

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili twitter'den mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, "Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla fotoğraf paylaştı.

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