Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobilinin çevreci özellikleriyle gururlandıracağını belirtti.
Ankara
Emine Erdoğan,, Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili" ve "YeniliğeYolculuk" etiketiyle paylaşımda bulundu.
2022’de yollarda olacak #TürkiyeninOtomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak.🌿— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 27, 2019
Yüzde yüz elektrikli ve sıfır emisyonlu tasarımı sayesinde hava kirliliğini önemli oranda azaltacak. Üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Yolumuz açık olsun.#YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/RId4lDiZLU
"2022'de yollarda olacak Türkiye'nin Otomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, otomobilin yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu tasarımı sayesinde hava kirliliğini önemli oranda azaltacağını vurguladı.
Üretimde emeği geçenleri tebrik ederek "Yolumuz açık olsun" temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında yerli otomobile ait bir fotoğrafa da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.