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Türkiye

Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobilinin çevreci özellikleriyle gururlandıracağını belirtti.

Aykut Karadağ   | 27.12.2019
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti

Ankara

Emine Erdoğan,, Twitter hesabından "TürkiyeninOtomobili" ve "YeniliğeYolculuk" etiketiyle paylaşımda bulundu. 

"2022'de yollarda olacak Türkiye'nin Otomobili çevreci özellikleriyle gururumuz olacak." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, otomobilin yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu tasarımı sayesinde hava kirliliğini önemli oranda azaltacağını vurguladı.

Üretimde emeği geçenleri tebrik ederek "Yolumuz açık olsun" temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında yerli otomobile ait bir fotoğrafa da yer verdi.

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