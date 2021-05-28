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Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı: Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz

Güç Gönel   | 28.05.2021
Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı: Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ibadete açılan Taksim Camii'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, bugün ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafına da yer verdi.

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