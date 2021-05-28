Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı: Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ibadete açılan Taksim Camii'ni sosyal medya hesabından paylaştı.
Hayal gerçek oldu; İstanbul’umuz #TaksimCamii’ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun... pic.twitter.com/BExoEq7L3P— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 28, 2021
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul'umuz Taksim Camii'ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, bugün ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.