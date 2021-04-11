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Emine Erdoğan'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı

Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 11.04.2021
Emine Erdoğan'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı

İstanbul

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." dedi.

Erdoğan, yarışmanın yapıldığı oylama linki de paylaşarak, Van Gölü için destek çağrısında bulundu.

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