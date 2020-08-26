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Emine Erdoğan'dan 'Muş Laleli' Malazgirt Zaferi kutlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü "Muş Lalesi" görselini paylaşarak, kutladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 26.08.2020
Emine Erdoğan'dan 'Muş Laleli' Malazgirt Zaferi kutlaması

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun." ifadelerini kulandı.

Mesajında Muş Lalesi fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, Muş Lalesi'nin 2015'te "Muş 1071" adıyla tescillendiğini anımsatarak, "Ülkemizin zenginliği endemiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

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