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Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım: Yeni yılda tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum

Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine ilişkin, "Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Berk Özkan   | 31.12.2020
Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ilişkin paylaşım: Yeni yılda tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum Emine Erdoğan, 31 Aralık 2019'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulunmuştu. Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Bundan tam bir yıl önce Diyarbakır annelerini ziyaret etmiştim. Bugüne kadar 22 anne evladına kavuştu, ancak 161 ailenin nöbeti 486 gündür devam ediyor. Yeni yılda sabırla bekleyen tüm annelerin evladına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın geçen yılki paylaşımı olan, "Terör örgütünün tehdidi ne kadar büyük olursa olsun, annelerin sıcak yüreği karşısında etkisiz kalmaya mahkumdur. Diyarbakır annelerinin yaktığı meşale, hepimize ışık oldu." ifadeleri ile bir anneye sarıldığı fotoğraf da twitte yer aldı.

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