Emine Erdoğan'dan Ayda için mesaj: Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın
Emine Erdoğan ,"91 saat sonra Ayda kızımıza canlı ulaşılmasının sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun var olun!" dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından İzmir'de yaşanan depremin ardından Ayda Gezgin adlı bebeğin enkazdan canlı olarak çıkarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılma fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın. Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları; sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.