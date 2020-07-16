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Türkiye

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı.

Duygu Yener   | 16.07.2020
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi. 

Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.


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