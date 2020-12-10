Euro
9.54
Dolar
7.87
BIST 100
1,353.36
Altın
1,839.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Emine Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı

Emine Erdoğan, "Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.12.2020
Emine Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak
Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı

Emine Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı