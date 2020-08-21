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Emine Erdoğan: Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır

Emine Erdoğan, "Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Rakipoğlu   | 21.08.2020
Emine Erdoğan: Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün aldığımız müjde, yıllardır Türkiye sevdasıyla sürdürülen titiz çalışmaların ve doğru enerji politikalarının bir sonucudur. Tohumları Berat Albayrak Bakanımız döneminde atılan ve daha sonra Fatih Dönmez Bakanımız ile birlikte yürütülen başarılı süreç, güzel bir meyve verdi.

Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğal gazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

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