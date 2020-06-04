Emine Erdoğan, Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi
Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nadia Reffat ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.