Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bazı kentlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Emine Erdoğan: Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum

Emine Erdoğan, bayram mesajında, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 24.05.2020
Emine Erdoğan: Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan iletisinde, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da, biliyoruz ki, gönül birlikteliğinde ayrılık yoktur. İslam aleminin ve milletimizin bayramı mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 417'ye yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 344 bini aştı
Son 24 saatte Çin'de 3, Güney Kore'de 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 407 bini aştı
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 13'e yükseldi

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum

Emine Erdoğan: Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum

Kalp ve hipertansiyon hastaları için sütlü tatlılar daha 'masum'

Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

'Bayram havasını evde, aile içinde çocuklara hissettirin' önerisi

'Bayram havasını evde, aile içinde çocuklara hissettirin' önerisi
Tel Abyad ve Rasulayn'da yıllar sonra 'huzurlu bayram' sevinci

Tel Abyad ve Rasulayn'da yıllar sonra 'huzurlu bayram' sevinci