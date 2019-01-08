Emine Erdoğan, "Ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip geleceğimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması, geleceğimiz adına önemli bir adım. Kullanım süresi ortalama 15 dakika olan bir poşetin doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu." ifadelerine yer verdi.

Çevre duyarlılığına sahip birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de poşetlerin ücretli olması,geleceğimiz adına önemli bir adım.Kullanım süresi ortalama 15 dk olan bir poşetin doğada çözünmesi yüzyıllar alıyor. Okyanuslarımız tek kullanımlık plastiklerle doldu. @csbgovtr #SıfırAtık pic.twitter.com/bwlpgtjhFH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 8 Ocak 2019

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu çevre hareketine katılan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Daha ilk haftada kişi başı poşet kullanımı yüzde 70 azaldı. Filelere, bez çantalara geri dönelim, plastik kullanımını terk edip, geleceğimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuya ilişkin videosuna da yer verdi.

Muhabir: Aynur Ekiz