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Türkiye

Emine Erdoğan: Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun

Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim." çağrısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 14.01.2021
Emine Erdoğan: Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya ortak evimiz" etiketiyle paylaşım yaptı.

"Kompost nedir? Hangi atıklar kompost için uygundur? Kompost nasıl yapılır? Kompost gübre ile ne yapabilirsiniz? Kimler yapabilir?" başlıklarında bilgilendirmelerin de yer aldığı bir video paylaşan Emine Erdoğan, "Mutfak atıklarımız çöp değil, doğal gübre olsun. Çevre kirliliğini önleyelim." ifadelerini kullandı.

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