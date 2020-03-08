Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır
Emine Erdoğan, "Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."
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Tüm sığınaklarımız kadındır; anavatan, anadil, ana ocağı ve anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız Türkiye’nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 8, 2020