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Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır

Emine Erdoğan, "Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 08.03.2020
Emine Erdoğan: Kadınlarımız Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."

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