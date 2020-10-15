Emine Erdoğan: Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir
Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük." ifadelerini kullandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların, tarımsal üretimin en büyük aktörlerinden olduğunu ifade etti.
Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük. 15 Ekim #DünyaKadınÇiftçilerGünü’nü kutluyorum.#RuralWomen pic.twitter.com/IPuFsP0Tn0— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 15, 2020
Emine Erdoğan, Twitter hesabından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımında çiftçi kadınlarla fotoğraflarından oluşan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.