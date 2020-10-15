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Emine Erdoğan: Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir

Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 15.10.2020
Emine Erdoğan: Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların, tarımsal üretimin en büyük aktörlerinden olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında çiftçi kadınlarla fotoğraflarından oluşan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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