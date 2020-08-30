Emine Erdoğan: İstiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri en büyük ilham kaynağı
Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
"Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere millete bu muazzam zaferi yaşatan kahraman Türk ordusunu rahmetle ve şükranla andığını" belirten Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." paylaşımında bulundu.
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Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 30, 2020
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!