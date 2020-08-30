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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenleniyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Başkomutan Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü etkinliklerine katılıyor
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Türkiye

Emine Erdoğan: İstiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri en büyük ilham kaynağı

Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 30.08.2020
Emine Erdoğan: İstiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri en büyük ilham kaynağı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

"Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere millete bu muazzam zaferi yaşatan kahraman Türk ordusunu rahmetle ve şükranla andığını" belirten Emine Erdoğan, "Tarihin her sayfasına kahramanlık hikayeleri yazdırmış, istiklaline aşkla bağlı milletimizin ayak izleri, geleceğimiz için en büyük ilham kaynağıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

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