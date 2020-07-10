Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz

Emine Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 10.07.2020
Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun! İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın fotoğrafına da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 12 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini geçti
DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Türkiye'de Kovid-19'dan 191 bin 883 kişi iyileşti

Benzer haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır

Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'tarihi' bir adım olarak değerlendirdi

Emine Erdoğan: İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz

Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum

Erbakan: Ayasofya'mızın ibadete açılması yolunda gayret gösteren yetkilileri tebrik ediyorum
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi titizlikle korunmaya devam edilecek