Euro
9.31
Dolar
7.91
BIST 100
1,185.02
Altın
1,910.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Emine Erdoğan 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar bağışladı

Emine Erdoğan, Türk Kızılayın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.10.2020
Emine Erdoğan 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar bağışladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılayın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşım yaparak destek çağrısında bulundu. 

Emine Erdoğan'ın destek çağrısının ardından Türk Kızılay sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Değerli Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 'Her ev bir okul olsun' kampanyamıza verdiği 100 dizüstü bilgisayar desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

Emine Erdoğan, destek çağrısında, Türk Kızılayın sosyal medya hesaplarında yer alan videoyu da paylaşarak, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılayın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cristiano Ronaldo ambulans uçakla Torino'ya gitti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 test sonucu 2,5 saatte alınabilecek
Putin Rusya'da ikinci Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı
Kırklareli Valisi Bilgin: Bir işletmede vaka gizlenmesinden kaynaklı 30 yeni vaka tespit ettik
Katalonya'da Kovid-19 vaka artışlarına karşı ek önlemler açıklandı

Benzer haberler

Emine Erdoğan 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar bağışladı

Emine Erdoğan 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar bağışladı

Türk Kızılayın Azerbaycan'a gönderdiği yardım, Bakü'de yetkililere teslim edildi

Türk Kızılay, Senegal'de sel mağdurlarına yardımlarını tamamladı

Emine Erdoğan: Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı

Emine Erdoğan: Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı
Kızılay gönüllüleri Ağrı'da köy okulunu boyayarak, yüz yüze eğitime hazırladı

Kızılay gönüllüleri Ağrı'da köy okulunu boyayarak, yüz yüze eğitime hazırladı
Emine Erdoğan 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi

Emine Erdoğan 'Leblebi' isimli engelli köpeği sahiplendi