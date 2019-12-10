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Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisinin eşi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 10.12.2019
Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisinin eşi ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda Türkiye'ye görevlendirilen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Sayın David Satterfield'in kıymetli eşi Elizabeth Fritschle ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Türkiye'de bulundukları süre içinde ülkemizin güzelliklerini yakından tanımalarını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

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