Emine Erdoğan: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum
Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajını paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
5 Haziran #DünyaÇevreGünü’nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum... https://t.co/BMKi8J5uzN— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 5, 2021
Erdoğan paylaşımında, Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel ile yaptığı "Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor" başlıklı röportajın linkine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.