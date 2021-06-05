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5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni
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Türkiye

Emine Erdoğan: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajını paylaştı.

Güç Gönel   | 05.06.2021
Emine Erdoğan: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalıklarımızı artırmaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Sabah gazetesinden Pınar Yıldız Yüksel ile yaptığı "Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor" başlıklı röportajın linkine de yer verdi.

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