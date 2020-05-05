Euro
7.66
Dolar
7.06
BIST 100
99,431.34
Altın
1,699.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tanıtım programında konuşuyor
logo
Türkiye

Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor

Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen, memurların emekli ikramiyesi hesabında tam hizmet yıllarının baz alınıp ay ve günlerin ikramiye hesabına dahil edilmemesini yargıya taşıdı.

İsmet Karakaş   | 05.05.2020
Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor

Ankara

Enerji Bir-Sen'den yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet yılının dikkate alındığı ancak bir yılı tamamlamayan ay ve günlerin bu hesaba katılmamasının hak kaybına sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, bu durumun, 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanmasına sebebiyet verdiğini savundu.

Emekli ikramiyesine ilişkin hesaplama sistemi ve esasların 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesinde belirlenmiş olduğunu hatırlatan Tonbul, yaşanan hak kaybının önlenmesi adına yargı yoluna başvurduklarını aktardı.

Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"4688 sayılı Kanun'dan aldığımız yetkiyle daha öncesinde konuyla ilgili bir yargıya başvuru sürecimiz olmuştu fakat mahkeme konuyla ilişkin yargı sürecinin sendika başvurusu üzerinden değil bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuru üzerinden başlayabileceğine hükmetmişti. Biz de geçtiğimiz aylarda emekli olan ve emekli ikramiyesi tam yıllar üzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz üzerinden yeniden başvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak adaletli bir kararla birlikte SGK'nin sadece yıllar üzerinden yaptığı emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir."

Mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Tonbul, "3 milyon ailenin hakkının olduğu önemli bir konuda yargının adaletli bir karara hükmedeceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından mevsimlik tarım işçilerine yönelik Kovid-19 tedbirleri
Brezilya'da Bolsonaro'nun Kovid-19 testlerinin gerçek sonuçlarını paylaşmaması tartışma yarattı
MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Trump yönetiminin 'ABD'de ekonominin açılmasıyla Kovid-19'da tekrar büyük artış beklediği' iddia ediliyor
Kovid-19 tanısı alanlar evcil hayvanlarıyla temastan kaçınmalı

Benzer haberler

Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor

Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor