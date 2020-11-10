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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan göreve başladı - VTR
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Elvan: Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle görevime başladım. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 10.11.2020
Elvan: Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine başladığını belirtti. 

Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu. 

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