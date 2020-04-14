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Türkiye

Elektrik Üreticileri Derneğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon lira destek

Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Aşık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 14.04.2020
Elektrik Üreticileri Derneğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon lira destek

İstanbul

Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyelerinin kampanyaya 1 milyon 100 bin lira destek sağladığını ifade etti.

Derneğe üye şirket ve grupların kampanyaya yaptıkları bağışın ise 120 milyon lirayı geçtiğini belirten Aşık, "Elektrik üretim sektörü, bu süreçte Türkiye'nin elektriksiz kalmaması için büyük özveriyle zor koşullarda çalışıyor. Hepimizin sektör çalışanlarına büyük bir teşekkür borcumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Aşık, arz güvenliğini korumak için gerekli önlemleri hızla hayata geçiren elektrik üreticilerini tebrik etti.

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