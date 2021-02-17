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Elbistan-Göksun kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta Elbistan ile Göksun arasında ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ali Öztürk,Onur Güzel   | 17.02.2021
Elbistan-Göksun kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Onur Güzel/AA

Kahramanmaraş

Trafik ve kara yolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Polis ekipleri, tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücüleri uyarıyor.

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