Elazığ Sivrice'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Boztepe   | 19.03.2020
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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