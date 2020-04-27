Euro
7.58
Dolar
6.99
BIST 100
101,166.50
Altın
1,717.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 153 bin 794 lira ceza

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye toplam 153 bin 794 lira ceza uygulandı.

İsmail Şen   | 27.04.2020
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 153 bin 794 lira ceza

Elazığ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Yapılan çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler B.K. ve A.S'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 147 bin 494 lira idari para cezası uygulandı.

2 kişiye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olarak Diyarbakır'dan izinsiz geldikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Salep soğanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sürüyor
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern 'Kovid-19'a karşı savaşı kazandıklarını' duyurdu
Hindistan Başbakanı Modi: Sokağa çıkma yasağı binlerce hayat kurtardı
Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kovid-19'a yönelik "İsveç stratejisini" değerlendirdi
Almanya'da maske zorunlu oldu, Avusturya anaokullarını açmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 153 bin 794 lira ceza

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 153 bin 794 lira ceza

Terör saldırılarına karşı kalkan olması için 'betonarme sandviç plak' geliştirdiler

Kızılay gönüllüleri sokağa çıkamayan ailenin bahçe bakımını yaptı

Depremzede çocuklardan 23 Nisan'a özel klip

Depremzede çocuklardan 23 Nisan'a özel klip
Elazığ'da dağ keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi

Elazığ'da dağ keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi
'Askıda maske' ile salgınla mücadeleye destek sunuyor

'Askıda maske' ile salgınla mücadeleye destek sunuyor