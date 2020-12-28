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Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yaban hayvanları için yüksek rakımlı karlı bölgelere yem bıraktı.

Suat Öztürk   | 28.12.2020
Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı

Elazığ

Kış şartlarının ağır yaşandığı rakımı yüksek bölgelerde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayvanlarını da unutmadı.

Karla kaplı bölgelerde faaliyet yürüten ekipler, yaban hayvanları için yanlarında torbalarla getirdikleri yemleri bıraktı.

Çalışmaların bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

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