Elazığ'da jandarma ekipleri yaban hayvanlarına yem bıraktı
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, yaban hayvanları için yüksek rakımlı karlı bölgelere yem bıraktı.
Elazığ
Kış şartlarının ağır yaşandığı rakımı yüksek bölgelerde güvenliği sağlayan jandarma ekipleri, yaban hayvanlarını da unutmadı.
Karla kaplı bölgelerde faaliyet yürüten ekipler, yaban hayvanları için yanlarında torbalarla getirdikleri yemleri bıraktı.
Çalışmaların bundan sonra da devam edeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.