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Elazığ’ın Sürsürü Mahallesindeki kurtarma çalışmaları sürüyor
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Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 26.01.2020
Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin /AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

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