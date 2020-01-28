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Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'daki depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ramazan Kaya,Sercan Küçükşahin   | 28.01.2020
Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı

Elazığ

Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'daki depremde yıkılan ve hasar nedeniyle yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde depremde yıkılan binalarda, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ediliyor. 

İcadiye Mahallesi'nde dün akşam yıkımına başlanan 6 katlı binada çalışmalar, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde kontrollü yürütülüyor.

Depremin ardından kente gelen bazı siyasi parti liderleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de enkaz alanlarına ziyaret gerçekleştirerek, görüştükleri depremzedelere moral veriyor.

Bu kapsamda Elazığ'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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