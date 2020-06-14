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Elazığ'da depremzedelere ödenen kira yardımı 20 milyon lirayı aştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elazığ'da depremden etkilenen 4 bin 914 kişiye 20 milyon 101 bin lira kira yardımında bulundu.

Suat Öztürk   | 14.06.2020
Elazığ'da depremzedelere ödenen kira yardımı 20 milyon lirayı aştı

Elazığ

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kira yardımında bulunan bakanlık, depremzedeler için yaptırdığı konutların çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık depremde en çok etkilenen 4 mahallede evleri yıkılan ailelere kira yardımında bulunuyor.

Abdullah Paşa Mahallesi'nde bin 604 kişiye 7 milyon 349 bin 360 lira, Mustafa Paşa Mahallesi'nde bin 842 kişiye 8 milyon 941 lira, Rüstem Paşa Mahallesi'nde bin 139 kişiye 3 milyon 439 bin 367 lira ve Sürsürü Mahallesi'nde de 329 kişiye 1 milyon 311 bin 432 lira olmak üzere 4 bin 914 kişiye 20 milyon 101 bin 100 lira kira yardımı yapıldı.

Altyapıya 560 milyon lira kredi desteği

Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bin 53 kilometre içme suyu, 682 kilometre kanalizasyon, 17 kilometre de yağmursuyu hattı olmak üzere bin 752 kilometrelik altyapı çalışması için belediyelere 560 milyon lira kredi desteği sağladı.

Bakırcılar Çarşısı, Hüseynik Mahallesi ve Karakoçan Merkez için sokak sağlıklaştırma çalışmalarında kullanılmak üzere de 3 milyon 750 bin lira ödenek tahsis edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir süre önce gerçekleştirdiği Elazığ'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, depremzedeler için yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattıklarını belirterek, bunların bir yıl içerisinde etaplar halinde hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetmişti.

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