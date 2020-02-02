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Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Elazığ'da depremde ağır hasar gördüğü için yıkım karalı verilen binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İsmail Şen   | 02.02.2020
Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Elazığ

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit komisyonunca ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. 

Bu kapsamda ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Petek Sitesi'ndeki bir apartmanda kontrollü olarak yıkım çalışması başlattı.

Hava şartları nedeniyle yıkımına ara verilen 4 katlı bina büyük bir gürültü ile kendiliğinden çöktü.

Çevrede korku ve paniğe neden olan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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