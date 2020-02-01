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Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin   | 01.02.2020
Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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