Elazığ'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.