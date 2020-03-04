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Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardım 136 milyon 500 bin liraya ulaştı

İçişleri Bakanlığı, deprem sonrası Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardımın 136 milyon 500 bin liraya ulaştığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 04.03.2020
Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardım 136 milyon 500 bin liraya ulaştı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi, Malatya'da da yıkıma neden olan 24 Ocak'taki deprem ile merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, Van'da da hissedilen 23 Şubat'taki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından Elazığ ve Malatya'ya gönderilen nakdi yardım 136 milyon 500 bin liraya ulaştı.

Elazığ ve Malatya'da geçici barınma için konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Kurulumu tamamlanan konteynerlere Elazığ'da 4 bin 764, Malatya'da 416 kişi yerleştirildi.

Depremzedelere 29 bin 934 çadır, yaklaşık 29 ton kömür, 75 bin 853 yatak, 216 bin 976 battaniye, 608 ton odun, 53 bin 31 soba ve ısıtıcı, 122 bin 536 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet, 179 bin 501 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.

Van'da 3 binin üzerinde aile çadırı dağıtıldı

İran'ın Türkiye sınırı yakınında meydana gelen deprem sonrası Van'da ise 3 bin 90 aile çadırı, 20 genel maksat çadırı, 616 yatak, 6 bin 120 battaniye, 360 yastık-çarşaf seti, 1653 soba, 1100 ısıtıcı depremzedelere ulaştırıldı.

Türk Kızılay ekiplerince 166 bin kişilik sıcak yemek, 2 bin 100 ikram malzemesi, Van Büyükşehir Belediyesince de 2 bin kişilik sıcak yemek, 500 kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

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