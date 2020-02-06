Euro
6.58
Dolar
5.99
BIST 100
123,408.70
Altın
1,564.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma işlemleri başladı
logo
Türkiye

Elazığ ve Malatya için 93 milyon liranın üzerinde yardım toplandı

AFAD Başkanlığı tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık 93,5 milyon lira toplandı.

Orhan Onur Gemici   | 06.02.2020
Elazığ ve Malatya için 93 milyon liranın üzerinde yardım toplandı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralanarak hastanelere başvuran bin 631 kişiden bin 604'ü taburcu edilirken, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 27 kişinin tedavisi sürüyor.

Depremin ardından bölgede, büyüklüğü 4'ün üzerinde 25, toplamda ise 2 bin 218 artçı sarsıntı meydana geldi.

Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 65 milyon 510 bin 731, SMS sisteminde 27 milyon 907 bin 880 lira olmak üzere toplam 93 milyon 418 bin 611 lira yardım toplandı.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 412 bin 163, Malatya'da 98 bin 50 olmak üzere toplam 510 bin 213 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında ise Elazığ'da 12 bin 274, Malatya'da 3 bin 500 kişiyle görüşme yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

Benzer haberler

Elazığ ve Malatya için 93 milyon liranın üzerinde yardım toplandı

Elazığ ve Malatya için 93 milyon liranın üzerinde yardım toplandı

Elazığ ve Malatya'da okulların tatil süresi uzatıldı

Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardıma geldiler

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
Deprem travmasını uzman desteğiyle aşmaya çalışıyorlar

Deprem travmasını uzman desteğiyle aşmaya çalışıyorlar
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem